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Обозреватель Time назвала главное уязвимое место Украины

Time: Россия знает уязвимые места энергосистемы Украины, созданной благодаря СССР
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Фото: соцсети
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Россия обладает глубокими знаниями об украинской энергетической инфраструктуре, которая была построена во времена СССР. Об этом сообщает обозреватель газеты Time Сиара Ньюджент в четверг, 20 октября.

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«Кремль обладает глубокими знаниями о тепловой системе советской эпохи и попытается разрушить ее зимой», — пишет обозреватель.

Ньюджент также отметила, что благодаря советским инженерам бывшие союзные республики получили развитую сеть энергоснабжения, обеспечивающую города дешевым и универсальным отоплением.

«Спустя 30 лет после обретения странами независимости, несмотря на серьезное ухудшение качества обслуживания из-за недостаточных инвестиций, централизованное теплоснабжение по-прежнему составляет львиную долю выработки тепла в Эстонии, Литве и Словакии», — подчеркнула Ньюджент.

22 октября экс-офицер разведки США Скотт Риттер рассказал о главной уязвимости Украины перед Россией. По его словам, Москва обладает энергоносителями и инфраструктурой, чтобы не замерзнуть зимой, в отличие от Киева.

Ранее, 21 октября, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что предстоящая зима на Украине будет самой сложной за всю историю независимости страны. По его словам, сейчас украинские власти делают всё возможное для обеспечения доступа к электроэнергии и теплу.

20 октября на Украине введен режим экономии электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Ограничения затронут в первую очередь промышленные предприятия и использование электротранспорта.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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