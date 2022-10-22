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Военный ДНР рассказал о пленении иностранными наемниками

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Фото: РИА Новости/Михаил Андроник
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Вернувшийся из украинского плена сержант 103-го полка народной милиции ДНР Алексей Шалыгин 22 октября сообщил, что его взяли в плен иностранные наемники, которые говорили на английском и польском языках.

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Шалыгин рассказал, что вместе со своим подразделением попал под сильный артиллерийский и минометный огонь противника. Военные начали отступать, но оказались в окружении. При этом среди атаковавших было много иностранцев.

«Сразу мы поняли… Английскую речь мы услышали сразу, на английском кто-то кричал. Потом поляк начал ворковать. В общем, мы так и не поняли, кто атаковал. Ну и украинский [язык] был, всё до кучи», — рассказал Шалыгин «РИА Новости».

Военный добавил, что с иностранными наемниками был переводчик, который переводил с английского на русский и украинский. Шалыгин заметил, что на иностранцах не было ни шевронов, ни опознавательных знаков.

Однако обмундирование у них было украинское, «натовской расцветки». Наемники использовали иностранное оружие неизвестного для Шалыгина образца, в том числе небольшие ручные гранатометы.

Сообщается, что мужчина вернулся домой в числе других пленных по обмену, который состоялся несколько дней назад.

21 октября врио главы ДНР Денис Пушилин встретил вернувшихся из плена бойцов из Донбасса и назвал их героями. Он отметил, что перед властями стоит задача — вытащить каждого бойца из украинского плена. Он указал, что работа на этом направлении будет продолжена.

18 октября вернувшиеся с Украины военнопленные россияне рассказали об отношении к ним в плену. Они сообщили о физических и моральных истязаниях, в том числе о том, что их несколько раз водили на расстрел, оказывая таким образом давление.

Их освободили 17 октября в рамках обмена пленными с Украиной, который проходил в формате «110 на 110». Украинская сторона получила 108 женщин-военнослужащих, еще двое отказались возвращаться и остались в России.

Известно, что в Россию вернулись 38 военных и 72 моряка с гражданских судов, находящихся в украинском плену с февраля.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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