Тело мужчины нашли в реке в Самарской области

В Самарской области в реке Чапаевка нашли тело мужчины. Об этом в субботу, 22 октября, пишет НИА «Самара» со ссылкой на региональную поисково-спасательную службу.

Как отмечается в материале, мужчина 1977 года рождения 20 октября ушел на рыбалку и не вернулся. В службу обратились правоохранители с просьбой провести поиски в акватории реки в селе Яблоновый Овраг Волжского района. На поиски отправились водолазы. Они нашли тело мужчины в 6 м от берега.

Сейчас правоохранители выясняют причину гибели мужчины.

27 сентября сообщалось, что в Татарстане на реке Ик недалеко от города Мензелинска утонул мужчина. Его тело вытащили из воды очевидцы. Известно, что утонувший занимался подводной охотой.