Синоптики рассказали о погоде в Астраханской области в воскресенье

В воскресенье, 23 октября, в Астраханской области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом пишет «Астрахань 24» со ссылкой на региональный ЦГМС.

«Температура воздуха по области составит ночью –2…+3 градуса, днем +10…+15 градусов. В Астрахани ночью 0…+2 градуса, днем +10…+14 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер южный 3–8 м/с.

Накануне, 21 октября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москва оказалась в «кольце снежинок».

Ранее специалист рассказал, что в Подмосковье выпал первый снег. Осадки зафиксировали на севере и северо-западе региона.