Реклама
Прямой эфир
Общество
Владимир Машков заверил мобилизованных во всенародной поддержке
Мир
МИД РФ указал на неготовность ЕС к мирному решению украинского конфликта
Мир
Во Франции указали на истинное лицо НАТО после терактов на «Северных потоках»
Спорт
Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в рамках 14-го тура РПЛ
Мир
Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Мир
Мэр Николаева призвал граждан покинуть город
Политика
Политологи высмеяли план Киева признать Белоруссию «оккупированной» Россией
Спорт
FIS продлила отстранение россиян от участия в соревнованиях на следующий сезон
Мир
Ученые обнаружили выгодную для Украины уязвимость в системе Starlink
Мир
Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома
Происшествия
Раненный в Турции россиянин скончался в больнице
Мир
Французский политик назвал сумасшедшей фон дер Ляйен
Сюжет:

МИД РФ указал на неготовность ЕС к мирному решению украинского конфликта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва считает лицемерными обвинения в обстреле гражданской инфраструктуры Украины в свой адрес. Об этом 22 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистами.

«Продовольственный кризис приобрел угрожающие масштабы до событий на Украине»
Директор московского отделения ФАО Олег Кобяков — о западных санкциях, борьбе с голодом и значении зерновой сделки

«Считаем верхом лицемерия обвинения России в «обстреле гражданской инфраструктуры Украины». Евросоюз утратил моральное право говорить что-либо о военных преступлениях, поскольку сам на протяжении восьми лет закрывал глаза на убийства мирных жителей, женщин и детей в результате обстрелов киевским режимом территорий Донбасса», — указала она.

Отдельно Захарова отметила то, что Евросоюз (ЕС) на данный момент не показывает готовность решать конфликт на Украине мирным путем, продолжая затягивать его новыми поставками вооружений.

«Видим, что в ЕС не демонстрируют готовности к мирному разрешению конфликта. Напротив, продолжают бездумно инвестировать значительные средства в затягивание боевых действий. На это в том числе направлены решения о дополнительном (еще на €500 млн) финансировании поставок оружия ВСУ и о создании миссии ЕС по военной поддержке Украины. Фактически в Евросоюзе будут тренировать и оснащать смертоносным вооружением украинских боевиков, которые продолжат уничтожать мирное население, разрушать гражданскую и критическую инфраструктуру. Готовы ли в ЕС разделять ответственность за эти преступления?» — заявила официальный представитель МИДа.

Она также подчеркнула, что решения, к которым пришли страны ЕС в ходе заседания саммита, указывают на конфронтационный характер политики ЕС.

«Принятые на заседании Совета ЕС решения лишний раз подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза», — резюмировала Захарова.

Ранее 22 октября на юге Украины начались перебои с подключением к интернету. В этот же день появилась информация о взрывах в Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Черниговской и Одесской областях, а также в Луцке (Волынская область).

Позднее в этот день компания «Укрэнерго» заявила, что повреждения от ударов по энергетической инфраструктуре Украины сопоставимы или даже масштабнее предыдущих. В компании уточнили, что отключения энергоснабжения введены в ряде областей страны.

С 10 октября по объектам инфраструктуры Украины наносятся массированные удары. В тот день президент России Владимир Путин сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022