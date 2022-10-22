МИД РФ указал на неготовность ЕС к мирному решению украинского конфликта

Москва считает лицемерными обвинения в обстреле гражданской инфраструктуры Украины в свой адрес. Об этом 22 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистами.

«Считаем верхом лицемерия обвинения России в «обстреле гражданской инфраструктуры Украины». Евросоюз утратил моральное право говорить что-либо о военных преступлениях, поскольку сам на протяжении восьми лет закрывал глаза на убийства мирных жителей, женщин и детей в результате обстрелов киевским режимом территорий Донбасса», — указала она.

Отдельно Захарова отметила то, что Евросоюз (ЕС) на данный момент не показывает готовность решать конфликт на Украине мирным путем, продолжая затягивать его новыми поставками вооружений.

«Видим, что в ЕС не демонстрируют готовности к мирному разрешению конфликта. Напротив, продолжают бездумно инвестировать значительные средства в затягивание боевых действий. На это в том числе направлены решения о дополнительном (еще на €500 млн) финансировании поставок оружия ВСУ и о создании миссии ЕС по военной поддержке Украины. Фактически в Евросоюзе будут тренировать и оснащать смертоносным вооружением украинских боевиков, которые продолжат уничтожать мирное население, разрушать гражданскую и критическую инфраструктуру. Готовы ли в ЕС разделять ответственность за эти преступления?» — заявила официальный представитель МИДа.

Она также подчеркнула, что решения, к которым пришли страны ЕС в ходе заседания саммита, указывают на конфронтационный характер политики ЕС.

«Принятые на заседании Совета ЕС решения лишний раз подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза», — резюмировала Захарова.

Ранее 22 октября на юге Украины начались перебои с подключением к интернету. В этот же день появилась информация о взрывах в Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Черниговской и Одесской областях, а также в Луцке (Волынская область).

Позднее в этот день компания «Укрэнерго» заявила, что повреждения от ударов по энергетической инфраструктуре Украины сопоставимы или даже масштабнее предыдущих. В компании уточнили, что отключения энергоснабжения введены в ряде областей страны.

С 10 октября по объектам инфраструктуры Украины наносятся массированные удары. В тот день президент России Владимир Путин сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

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