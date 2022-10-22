Один человек пострадал в ДТП в Ульяновской области

Один человек получил травмы в результате автомобильной аварии в Ульяновской области. Об этом в субботу, 22 октября, пишет ulpravda.ru.

Инцидент произошел вечером, накануне, 21 октября, в Сенгилеевском районе области на 16-м км автодороги Большие Ключищи – Сенгилей – Елаур – Молвино – Байдулино. По предварительным данным, 22-летний водитель BMW Х5 не справился с управлением, нарушил ПДД, в результате этого машина съехала в кювет и опрокинулась.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован. Причины аварии выясняются.

Ранее, 21 октября, ребенок и мотоциклист пострадали в аварии на западе Москвы. Пострадавших госпитализировали с различными травмами. По факту ДТП проводится административное расследование.