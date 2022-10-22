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Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России

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Фото: Global Look Press/UN Photo
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Председательствующий в СБ ООН Габон по настоянию России не допустил представителей Литвы и Румынии на заседании Совбеза по Украине. Об этом 22 октября сообщили в ООН.

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«Председатель не допустил вчера по настоянию России к участию в заседании представителей Литвы и Румынии», — сказал «РИА Новости» источник в организации.

Собеседник агентства добавил, что позиция России была связана с тем, что в заседании принимало участие и так много представителей ЕС.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания выразил недоумение в связи с большим количеством выступающих, учитывая, что встреча проходила в формате брифинга, а не дебатов, в которых может принимать участие неограниченное число стран.

Российский постпред попросил председателя СБ впредь более аккуратно относиться к составлению списка выступающих на заседаниях ООН по вопросу Украины.

Позднее, как сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Литвы, постпред страны при ООН Ритис Паулаускас выразил протест Габону за то, что Вильнюсу не дали возможности выступить от имени стран Балтии и Чехии.

21 октября в СБ ООН прошло очередное заседание Совбеза по Украине. Его тематика касалась гуманитарной ситуации. В заседании помимо членов СБ приняли участие представители Украины, ЕС, Словакии, Польши, Германии, Греции.

На заседании Небензя заявил о применении Украиной террористических методов на территории РФ. Он также отметил, что секретариат ООН наконец-то озаботился разрушением гражданской инфраструктуры, однако делает это однобоко.

Также Небензя заявил, что Россия распространила в СБ ООН письмо, в котором призвала предотвратить провокацию Киева на Каховской гидроэлектростанции. Постпред России сообщил, что российская сторона преследует цель призвать руководство ООН предотвратить «эту чудовищную провокацию».

19 октября президент России Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы смогли пресечь множество терактов на территории РФ, организаторами которых выступил киевский режим. Как отметил российский лидер, киевский режим отвергает любые переговоры и создает бандподполье, засылая своих бандитов на российскую территорию.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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