Раненный в Турции россиянин скончался в больнице

Гражданин России, получивший ножевое ранение в турецкой Аланье в ходе драки, скончался в больнице, сообщает телеканал «Хабертюрк». Генконсульство РФ в Анталье проверяет информацию о гибели россиянина, рассказали ТАСС в дипмиссии.

По данным телекомпании, инцидент произошел накануне в уезде Махмутлар. Получивший удар ножом россиянин был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти, указали журналисты.

«Мы выясняем подробности происшествия. Ждем официальной информации от местных властей», — указали в российском генконсульстве.

По имеющимся данным, представители жандармерии задержали шесть человек в рамках расследования. Они доставлены для допроса в полицию.

Ранее 22 октября турецкие СМИ сообщили, что между гражданином России Баширом Алыгаджиевым и Х.Д.С. (19 лет) по неизвестной причине возникла ссора, в ходе которой россиянина ранили ножом в спину.

Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. По информации журналистов, нападавший попытался скрыться с места происшествия, однако в скором времени его задержали.