Реклама
Прямой эфир
Спорт
Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в рамках 14-го тура РПЛ
Мир
Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Мир
Мэр Николаева призвал граждан покинуть город
Политика
Политологи высмеяли план Киева признать Белоруссию «оккупированной» Россией
Спорт
FIS продлила отстранение россиян от участия в соревнованиях на следующий сезон
Мир
Ученые обнаружили выгодную для Украины уязвимость в системе Starlink
Мир
Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома
Происшествия
Раненный в Турции россиянин скончался в больнице
Мир
Французский политик назвал сумасшедшей фон дер Ляйен
Мир
На россиянина напали с ножом в Турции
Общество
Определены правила субсидий переезда жителей Херсонской области
Общество
Жителей Херсонской области призвали перейти на левый берег Днепра
Сюжет:

Мэр Николаева призвал граждан покинуть город

0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города покинуть его и не возвращаться до тех пор, пока боевые действия не будут закончены. Об этом 22 октября он заявил в интервью «Суспільне Миколаїв».

Особое внимание: в новых регионах России ввели военное положение
Какие меры по защите граждан примут в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях и других субъектах РФ

«Постоянно напоминаю николаевцам о том, что всё еще есть опасность разрушения их домов и, главное, разрушения инфраструктуры, отсутствие которой будет им мешать жить нормальной жизнью», — рассказал он.

Сенкевич подчеркнул, что продолжает напоминать горожанам, которые не задействованы в управлении критической инфраструктурой, уехать из города до завершения активной фазы боевых действий.

Сенкевич также призвал жителей города, принявших решение не покидать Николаев, собрать запас еды и воды на неделю. Он также напомнил о важности иметь «план Б» на тот случай, если власти страны не смогут организовать процесс отопления и появится необходимость уезжать из населенного пункта.

По словам чиновника, он уже поставил задачу организовать во всех районах города отапливаемые помещения с кроватями.

Мэр также рассказал о том, что планируется запуск полноценного отопления в многоквартирных домах, а владельцам домов в частном секторе властями предоставляются дрова и буржуйки для прохождения отопительного сезона.

Ранее 22 октября заместитель председателя администрации украинской столицы Петр Пантелеев рассказал о том, что Киев может остаться без тепла этой зимой. Пантелеев пояснил, что основные проблемы городские власти испытывают с дефицитом электроэнергии, а не топлива для котельных.

В этот же день «Укрэнерго» стала временно ограничивать поставки электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

До этого, 20 октября, советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страна может остаться без электроэнергии и тепла на длительный период времени после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Тогда же, 20 октября, на Украине был введен режим экономии электроэнергии.

Президент России Владимир Путин заявил, что по предложению Минобороны РФ были нанесены массированные удары высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Глава государства подчеркнул, что это ответ на террористическую деятельность Киева, который пытался провести множество диверсий, в том числе подорвать газопровод «Турецкий поток». Кроме того, украинские спецслужбы стоят за терактом на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022