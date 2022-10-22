Мэр Николаева призвал граждан покинуть город

Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города покинуть его и не возвращаться до тех пор, пока боевые действия не будут закончены. Об этом 22 октября он заявил в интервью «Суспільне Миколаїв».

«Постоянно напоминаю николаевцам о том, что всё еще есть опасность разрушения их домов и, главное, разрушения инфраструктуры, отсутствие которой будет им мешать жить нормальной жизнью», — рассказал он.

Сенкевич подчеркнул, что продолжает напоминать горожанам, которые не задействованы в управлении критической инфраструктурой, уехать из города до завершения активной фазы боевых действий.

Сенкевич также призвал жителей города, принявших решение не покидать Николаев, собрать запас еды и воды на неделю. Он также напомнил о важности иметь «план Б» на тот случай, если власти страны не смогут организовать процесс отопления и появится необходимость уезжать из населенного пункта.

По словам чиновника, он уже поставил задачу организовать во всех районах города отапливаемые помещения с кроватями.

Мэр также рассказал о том, что планируется запуск полноценного отопления в многоквартирных домах, а владельцам домов в частном секторе властями предоставляются дрова и буржуйки для прохождения отопительного сезона.

Ранее 22 октября заместитель председателя администрации украинской столицы Петр Пантелеев рассказал о том, что Киев может остаться без тепла этой зимой. Пантелеев пояснил, что основные проблемы городские власти испытывают с дефицитом электроэнергии, а не топлива для котельных.

В этот же день «Укрэнерго» стала временно ограничивать поставки электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

До этого, 20 октября, советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страна может остаться без электроэнергии и тепла на длительный период времени после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Тогда же, 20 октября, на Украине был введен режим экономии электроэнергии.

Президент России Владимир Путин заявил, что по предложению Минобороны РФ были нанесены массированные удары высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Глава государства подчеркнул, что это ответ на террористическую деятельность Киева, который пытался провести множество диверсий, в том числе подорвать газопровод «Турецкий поток». Кроме того, украинские спецслужбы стоят за терактом на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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