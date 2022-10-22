Реклама
Прямой эфир
Мир
Ученые обнаружили выгодную для Украины уязвимость в системе Starlink
Мир
Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома
Мир
Французский политик назвал сумасшедшей фон дер Ляйен
Мир
На россиянина напали с ножом в Турции
Общество
Определены правила субсидий переезда жителей Херсонской области
Общество
Жителей Херсонской области призвали перейти на левый берег Днепра
Общество
Минпромторг сообщил о поддержке брендом Lamel терактов в России
Мир
Перебои в работе интернета начались на Украине
Мир
В США указали на непоколебимость России под воздействием санкций
Мир
Джонсон получил необходимую для участия в выборах поддержку парламентариев
Мир
Граждане ФРГ вышли на акции протеста на фоне энергетического кризиса
Спорт
УЕФА выплатил компенсацию РФ за отмену финала Лиги чемпионов в Петербурге

Политологи высмеяли план Киева признать Белоруссию «оккупированной» Россией

Политолог Светов назвал фантастической идею Киева признать Белоруссию «оккупированной» Россией
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские политологи прокомментировали идею Киева признать Белоруссию страной, «временно оккупированной» Россией. Свое мнение они высказали 22 октября в беседе с «Известиями».

Ранее в субботу депутат украинского парламента Алексей Ткаченко внес соответствующее постановление в Верховную раду. В документе содержится обращение к западным странам с просьбой лишить правительство белорусского президента Александра Лукашенко международного субъекта права и приостановить участие Белоруссии в международных организациях.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

Как полагают политологи, это стало попыткой обострить взаимоотношения между славянскими народами, а авторы идеи наверняка в детстве очень любили читать фантастику и переняли некоторые идеи в реальную жизнь.

Военный политолог Андрей Кошкин в беседе с «Известиями» подчеркнул, что в принятом Верховной радой постановлении явно прослеживается влияние западных специалистов. Он полагает, что они активно консультируют и направляют действия и президента Украины Владимира Зеленского, и всех структурных подразделений правительства страны.

«Мы регулярно сталкиваемся с подобного рода происками, которые направлены на то, чтобы обострить ситуацию. Чувствуется профессиональный почерк. Попытка вбить клин между Белоруссией и Россией, стремление очернить и вырвать Белоруссию, тем самым создать еще больше напряжения среди славян - это и является целью сегодняшней Верховной рады, сам по себе бандеровский режим сохраняет эти традиции», — сказал он

Как добавил политолог Юрий Светов, идеи Киева фантастичны. Он предположил, что украинские министры, вероятно, в детстве зачитывались фантастикой, и теперь выступают с небывалыми идеями.

«То русский язык полностью на Украине отменяют, то признают Курилы японскими. Теперь Белоруссию оккупировала Россия. Ну, как можно страну, которая была одним из учредителей Организации Объединенных Наций, признать чьей-то колонией?» — задался он вопросом.

У Киева есть множество «хотелок» и стремление изменить мир, сделав его таким, каким им хочется его видеть. Но, как и в случае с признанием Белоруссии российской «колонией», эти инициативы и желания не будут иметь результатов.

«Значение этой инициативы нулевое, результативность нулевая. Даже если у Украины найдутся солидарные с ней страны типа Литвы или Польши, которые тоже за это выскажутся, эффективность этой меры нулевая», — продолжил он.

По мнению Светова, на эту идею «надо наплевать и забыть».

21 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на информацию о якобы объявлении его в розыск Службой безопасности Украины (СБУ) словами «пускай приезжают, если хотят». Он отметил, что пару дней назад СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами, и пригласил их в Белоруссию. Информация о розыске Лукашенко оказалась фейком.

Днем ранее Украина ввела санкции в отношении супруги президента Белоруссии Галины. Санкции против нее введены сроком на 10 лет.

В начале сентября правительство Украины одобрило новые ограничения против Лукашенко и российских физических и юридических лиц. В частности, под рестрикции попали должностные лица национальных банков РФ и Белоруссии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022