Политологи высмеяли план Киева признать Белоруссию «оккупированной» Россией

Российские политологи прокомментировали идею Киева признать Белоруссию страной, «временно оккупированной» Россией. Свое мнение они высказали 22 октября в беседе с «Известиями».

Ранее в субботу депутат украинского парламента Алексей Ткаченко внес соответствующее постановление в Верховную раду. В документе содержится обращение к западным странам с просьбой лишить правительство белорусского президента Александра Лукашенко международного субъекта права и приостановить участие Белоруссии в международных организациях.

Как полагают политологи, это стало попыткой обострить взаимоотношения между славянскими народами, а авторы идеи наверняка в детстве очень любили читать фантастику и переняли некоторые идеи в реальную жизнь.

Военный политолог Андрей Кошкин в беседе с «Известиями» подчеркнул, что в принятом Верховной радой постановлении явно прослеживается влияние западных специалистов. Он полагает, что они активно консультируют и направляют действия и президента Украины Владимира Зеленского, и всех структурных подразделений правительства страны.

«Мы регулярно сталкиваемся с подобного рода происками, которые направлены на то, чтобы обострить ситуацию. Чувствуется профессиональный почерк. Попытка вбить клин между Белоруссией и Россией, стремление очернить и вырвать Белоруссию, тем самым создать еще больше напряжения среди славян - это и является целью сегодняшней Верховной рады, сам по себе бандеровский режим сохраняет эти традиции», — сказал он

Как добавил политолог Юрий Светов, идеи Киева фантастичны. Он предположил, что украинские министры, вероятно, в детстве зачитывались фантастикой, и теперь выступают с небывалыми идеями.

«То русский язык полностью на Украине отменяют, то признают Курилы японскими. Теперь Белоруссию оккупировала Россия. Ну, как можно страну, которая была одним из учредителей Организации Объединенных Наций, признать чьей-то колонией?» — задался он вопросом.

У Киева есть множество «хотелок» и стремление изменить мир, сделав его таким, каким им хочется его видеть. Но, как и в случае с признанием Белоруссии российской «колонией», эти инициативы и желания не будут иметь результатов.

«Значение этой инициативы нулевое, результативность нулевая. Даже если у Украины найдутся солидарные с ней страны типа Литвы или Польши, которые тоже за это выскажутся, эффективность этой меры нулевая», — продолжил он.

По мнению Светова, на эту идею «надо наплевать и забыть».

21 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на информацию о якобы объявлении его в розыск Службой безопасности Украины (СБУ) словами «пускай приезжают, если хотят». Он отметил, что пару дней назад СБУ запросила встречу с белорусскими коллегами, и пригласил их в Белоруссию. Информация о розыске Лукашенко оказалась фейком.

Днем ранее Украина ввела санкции в отношении супруги президента Белоруссии Галины. Санкции против нее введены сроком на 10 лет.

В начале сентября правительство Украины одобрило новые ограничения против Лукашенко и российских физических и юридических лиц. В частности, под рестрикции попали должностные лица национальных банков РФ и Белоруссии.