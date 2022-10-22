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Канцлер ФРГ Шольц призвал не допустить шагов, ведущих к прямому столкновению России и НАТО

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Нельзя допустить того, чтобы конфликт на Украине привел к полномасштабному военному противостоянию между РФ и НАТО. На это 22 октября указал канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с Welt.

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При этом на вопрос журналистов о риске превращения украинского конфликта в третью мировую войну, канцлер ответил, что сомневается в таком развитии событий.

«Я не думаю, что это произойдет, но по крайней мере мы не должны терять из виду опасность. В такой опасной ситуации о любом неосторожном шаге не может быть и речи. Нельзя, чтобы это привело к прямому конфликту между Россией и НАТО», — отметил он.

Шольц также указал на то, что ФРГ является одной из крупнейших поставщиков военной и экономической помощи для нужд Украины.

«Германия поставляет оружие, которое очень важно, — артиллерию и зенитные установки. Всего несколько дней назад мы передали IRIS-T, самую современную систему противовоздушной обороны в мире, которой нет даже у нашего бундесвера», — подчеркнул глава правительства Германии.

Ранее, 22 октября, бывший директор ЦРУ и экс-командующий вооруженными силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус указал на то, что сценарий, при котором на территорию Украины будет введен международный контингент под руководством США, является возможным.

В этот же день замглавы АП РФ Сергей Кириенко выступил с заявлением о том, что при любом сценарии противостояния с НАТО народ РФ победит. Он также рассказал о том, что силы НАТО прямо сейчас ведут войну против России для того, чтобы уничтожить РФ как сувереннцю страну.

20 октября официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на то, что дальнейшие поставки западного оружия на территорию Украины приближают вооруженное противостояние России и НАТО.

7 октября заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не будут принимать участия в украинском конфликте. Власти страны не намерены отправлять свою армию для участия в боевых действиях на Украине или атаковать российские войска.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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