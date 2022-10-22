Компания Sodiam выставит на продажу редкий розовый алмаз. «Роза Луло» весом 170 карат найден в июле в руднике Луло. Это самый крупный розовый алмаз за последние 300 лет. Минерал будет доступен с другими неограненными драгоценностями, передает телеканал «Известия». Клиенты смогут приобрести розовый алмаз до 14 ноября. Sodiam также будет продавать три алмаза весом от 112 до 160 карат.

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