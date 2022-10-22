Ученые обнаружили выгодную для Украины уязвимость в системе Starlink

Американские исследователи обнаружили уязвимость в системе спутниковой связи Starlink, которой могут воспользоваться на Украине. Об этом 21 октября пишет журнал MIT Technology Review.

Как сообщает издание, ученые из Техасского университета в Остине доказали, что Starlink можно перенастроить, чтобы она работала как система GPS.

«Выводы Техасского университета <...> подчеркивают возможность преднамеренного вмешательства в саму систему Starlink. <...> Тот факт, что последовательности синхронизирующих сигналов полностью предсказуемы и используются повсеместно в группировке спутников, — это уязвимость в области безопасности», — говорится в статье.

По сообщению авторов публикации, сигналы системы навигации с открытым исходным кодом могут быть подделаны.

«Украина и ее союзники на Западе начинают осознавать, что они мало контролируют Starlink и мало о ней знают. Но теперь многие миллионы лично заинтересованы в безопасности Starlink, в том числе ее устойчивости к помехам», — приводит журнал слова профессора Техасского университета Тодда Хамфриса.

21 октября сообщалось, что китайские военные ученые задумались, каким образом можно уничтожить спутниковую связь Starlink. Они заявили, что страна должна иметь возможность отключить или уничтожить Starlink, если спутники будут угрожать национальной безопасности.

Предприниматель Илон Маск, которому принадлежит компания SpaceX, производящая Starlink, предполагал, что систему высокоскоростного интернета будут использовать в мирных целях, однако весной этого года ею стали пользоваться украинские военные.

13 октября SpaceX заявила, что больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink. Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

Затем 15 октября Маск заявил, что продолжит безвозмездно финансировать работу Starlink на Украине.

17 октября глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС рассматривает варианты финансирования работы системы спутниковой связи Starlink на территории Украины.

О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент страны Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом бизнесмен заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.