Реклама
Прямой эфир
Мир
Ученые обнаружили выгодную для Украины уязвимость в системе Starlink
Мир
Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома
Мир
Французский политик назвал сумасшедшей фон дер Ляйен
Мир
На россиянина напали с ножом в Турции
Общество
Определены правила субсидий переезда жителей Херсонской области
Общество
Жителей Херсонской области призвали перейти на левый берег Днепра
Общество
Минпромторг сообщил о поддержке брендом Lamel терактов в России
Мир
Перебои в работе интернета начались на Украине
Мир
В США указали на непоколебимость России под воздействием санкций
Мир
Джонсон получил необходимую для участия в выборах поддержку парламентариев
Мир
Граждане ФРГ вышли на акции протеста на фоне энергетического кризиса
Спорт
УЕФА выплатил компенсацию РФ за отмену финала Лиги чемпионов в Петербурге

Ученые обнаружили выгодную для Украины уязвимость в системе Starlink

MIT Technology Review: обнаружена уязвимость в системе Starlink, которой могут воспользоваться на Украине
0
Фото: Global Look Press/Nina Lyashonok
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские исследователи обнаружили уязвимость в системе спутниковой связи Starlink, которой могут воспользоваться на Украине. Об этом 21 октября пишет журнал MIT Technology Review.

Маск атакует: насколько прогнозы бизнесмена близки к реальности
Некоторым планам основателя компаний SpaceX и Tesla не суждено сбыться в ближайшие сотни лет, считают эксперты

Как сообщает издание, ученые из Техасского университета в Остине доказали, что Starlink можно перенастроить, чтобы она работала как система GPS.

«Выводы Техасского университета <...> подчеркивают возможность преднамеренного вмешательства в саму систему Starlink. <...> Тот факт, что последовательности синхронизирующих сигналов полностью предсказуемы и используются повсеместно в группировке спутников, — это уязвимость в области безопасности», — говорится в статье.

По сообщению авторов публикации, сигналы системы навигации с открытым исходным кодом могут быть подделаны.

«Украина и ее союзники на Западе начинают осознавать, что они мало контролируют Starlink и мало о ней знают. Но теперь многие миллионы лично заинтересованы в безопасности Starlink, в том числе ее устойчивости к помехам», — приводит журнал слова профессора Техасского университета Тодда Хамфриса.

21 октября сообщалось, что китайские военные ученые задумались, каким образом можно уничтожить спутниковую связь Starlink. Они заявили, что страна должна иметь возможность отключить или уничтожить Starlink, если спутники будут угрожать национальной безопасности.

Предприниматель Илон Маск, которому принадлежит компания SpaceX, производящая Starlink, предполагал, что систему высокоскоростного интернета будут использовать в мирных целях, однако весной этого года ею стали пользоваться украинские военные.

13 октября SpaceX заявила, что больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink. Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

Затем 15 октября Маск заявил, что продолжит безвозмездно финансировать работу Starlink на Украине.

17 октября глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС рассматривает варианты финансирования работы системы спутниковой связи Starlink на территории Украины.

О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент страны Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом бизнесмен заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022