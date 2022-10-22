CBS News: США разместили в Румынии десантную дивизию для участия в учениях

Вашингтон разместил в Румынии для участия в военных учениях 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы», командир которой заявил о готовности зайти на территорию Украины в случае обострения конфликта. Об этом 21 октября сообщил телеканал CBS News.

По данным телеканала, американская дивизия появилась в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и НАТО.

«Командир подразделения несколько раз сообщил CBS News, что они готовы к сражению даже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины», — отмечается в репортаже.

В состав легкой пехотной группировки входят 4,7 тыс. военных.

«Кричащие орлы» уже провели учения в Румынии, максимально приближенные к боевым условиям. В материале подчеркивается, что американские десантники пытались воссоздать условия боя, «который украинские войска ведут каждый день против российских войск».

Как отмечает «Газета.Ru», штатный состав дивизии размещается в Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки, США.

22 октября экс-директор Центрального разведывательного управления и бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус рассказал в беседе с журналистами, что вариант, при котором контингент разных стран может быть развернут на территории Украины под руководством США, возможен.

Он пояснил, что США и другие страны могут отреагировать разным образом, в том числе как многонациональная сила под руководством США.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». Однако на следующий день, 7 октября, в интервью Би-би-си он пояснил, что под «превентивными» ударами имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.

Тогда же заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не будут принимать участие в украинском конфликте. Власти страны не намерены отправлять свою армию для участия в боевых действиях на Украине или атаковать российские войска.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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