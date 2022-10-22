Определены правила субсидий переезда жителей Херсонской области

Правительство России определило правила субсидирования переселения жителей правобережной части Херсонской области в другие регионы России. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном 22 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановлением, в частности, утверждаются правила предоставления субсидий из федерального бюджета в виде взноса в «Фонд развития территорий» для финансового обеспечения единовременных выплат на обзаведение имуществом в размере 100 тыс. рублей и государственных жилищных сертификатов.

Речь идет о жителях, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших на территории иных субъектов. Постановление 21 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ходе перемещения гражданского населения на левый берег Днепра. Ранее в этот день он объявил о том, что в течение семи дней для гражданских лиц будет закрыт въезд в Херсонскую область.

Также он ранее обращался к руководству России с просьбой организовать выезд жителей в безопасные регионы из-за ежедневных ракетных ударов со стороны украинских войск.

18 октября сообщалось, что процесс переселения жителей Херсонской области, которые захотят переехать в другие регионы России, возьмет под контроль Госдума. Россия сможет защитить граждан, проживающих на территории новых субъектов, от потенциальной опасности, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин также уведомил, что желающие переехать могут получить жилищные сертификаты для покупки квартиры или дома по средней цене по России. Отмечается, что стандартная цена квадратного метра в России при предоставлении жилья отдельным категориям граждан на данный момент — 83,4 тыс. рублей.

Военкор «Известий» Наталия Графчикова утром в среду показала, как происходит перемещение жителей Херсона на другой берег Днепра. Журналист пообщалась с некоторыми из местных жителей. Они рассказали, что на данный момент боятся усиления обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.

В Херсоне сложилась опасная для жителей обстановка, затруднен подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством, сообщил 18 октября командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. По словам генерала, попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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