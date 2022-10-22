В США указали на непоколебимость России под воздействием санкций

Санкции, введенные против России, не смогли поколебать ее экономику и при этом нанесли ущерб странам Запада. Об этом 21 октября пишет обозреватель New York Post Филип Пилкингтон.

«Санкции наносят ущерб нам и приносят пользу России и ее союзникам. Что-то нужно изменить. Нужен новый подход. Поскольку Россия явно выигрывает от высоких цен на энергоносители, главное — попытаться снизить эти цены», — отметил он.

Пилкингтон добавил, что обещания президента США Джо Байдена «превратить рубль в руины» не были превращены в реальность.

«Восемь месяцев спустя становится ясно, что это не сработало. Рубль не «в руинах» — на самом деле он крепче, чем был до конфликта в феврале, поднявшись по отношению к доллару примерно на 23%», — подчеркнул журналист.

Он также указал на провальность стратегии отказа от российских энергоносителей.

«Еще в феврале многие предполагали, что если мы перестанем покупать российские энергоносители, то покупать их будет некому и страна разорится. Но этого не произошло. Вместо этого другие страны, прежде всего Китай и Индия, взялись за дело и покупают российскую нефть и газ. У вас не может быть запрета на экспорт без сотрудничества с большинством стран», — подчеркнул Пилкингтон.

Обозреватель также указал на то, что пока жители Европы и США вынуждены страдать на фоне энергетического кризиса, союзники России закупают российские энергоносители по скидке.

Ранее 22 октября президент торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) Петер Адриан рассказал о возможной остановке производства на части предприятий страны из-за энергетического кризиса. По его словам, палата ежедневно получает просьбы о помощи от компаний, не получающих контрактов на 2023 год.

Между тем 18 октября новостной портал Tagesschau сообщил, что высокие цены на энергоносители и дефицит дров привели к тому, что в лесах Германии стали чаще воровать древесину.

Цены на электроэнергию увеличиваются вслед за подорожанием газа. Так, согласно данным аналитической компании Rystad Energy, среднемесячная стоимость электроэнергии в Европе в августе 2022 года стала самой высокой за всю историю наблюдений. Рекорд, в частности, был побит в Италии, Франции, Великобритании и Германии. В США также фиксируется беспрецедентный рост цен на бензин и продукты.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты. Также санкции привели к рекордной инфляции в странах Евросоюза.

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