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Политолог назвал слова Шольца о Байдене проявлением верности вассала

Политолог Камкин: слова канцлера ФРГ Шольца о Байдене — это проявление верности вассала
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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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Российские политологи прокомментировали высказывания канцлера Германии Олафа Шольца, который среди прочего заявил о том, что американский лидер Джо Байден является «выдающимся политиком». Комментарии политологи дали «Известиям» в субботу, 22 октября.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин высказал мнение о том, что заявление Шольца о Байдене свидетельствует о проявлении верности вассала.

«Шольц попытался, с одной стороны, изобразить из себя политика, который радеет за мировую безопасность, а с другой — он получил возможность выразить реверанс своему старшему партнеру из Вашингтона. Если посмотреть на господина Байдена с его мемами и ляпами, то, конечно, понимаешь, что раньше он, может, и был понимающим в мировой политике. Безусловно, подобное высказывание Шольца — это проявление верности вассала», — отметил эксперт.

В свою очередь, военный политолог Александр Перенджиев предположил, что своей комплиментарной фразой Байдену Шольц хотел призвать его к разуму.

«Он все-таки эзоповым языком пользуется: через лесть взывать к разуму Байдена», — отметил Перенджиев.

Специалисты коснулись и другого высказывания Шольца. Речь о словах политика о том, что Россия не угрожала Германии эскалацией кризиса на Украине, а также о том, что в настоящее время «важно не допустить прямого конфликта России и НАТО».

По мнению Перенджиева, своими высказываниями Шольц дал понять, что не хотел бы втягивания Германии в украинский конфликт.

«Получается, что господин Шольц видит, что происходит эскалация, которую создают Соединенные Штаты Америки. Он понимает, что в первую очередь Вашингтон нагибает немцев, потом погонят и немцев воевать. Он это прекрасно понимает, поэтому он в первую очередь пытается об этом заявить, чтобы понять, кто его услышит», — отметил политолог.

Камкин по теме возможного риска третьей мировой войны отметил, что сегодня об этом не говорит только ленивый, поэтому нет ничего странного в высказывании Шольца.

«Многие говорят об опасности прямого столкновения с НАТО. Но те же англичане и американцы, они постоянно подталкивают Украину и страны Прибалтики к еще большей конфронтации и еще большему объему поставок», — подчеркнул он.

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22 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с изданием Welt заявил, что нельзя допустить того, чтобы конфликт между Россией и Украиной перерос в открытое военное противостояние России и НАТО.

Кроме того, Шольц отметил, что Россия никогда не угрожала Германии эскалацией кризиса на Украине.

При этом прежде Шольц заверял, что правительство ФРГ продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную. Так, 12 октября стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T уже доставлена на Украину. Предполагается, что остальные три комплекса будут поставлены в 2023 году.

Ранее, в октябре, сообщалось, что тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар, и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, продолжая поставлять вооружение на территорию Украины, НАТО приближается к столкновению с Россией.

Германия и другие европейские страны стали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной военной операции по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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