Россияне стали в три раза реже подавать на Шенген
Россияне стали реже подавать документы на получение Шенгена. Поток заявителей снизился на треть после отмены упрощенного визового режима. Количество российских туристов в Европе заметно сократилось, передает телеканал «Известия». Заявки на визу перестали оформлять впрок, теперь — только перед поездкой. По данным портала Ostrovok.ru, спрос на бронирование отелей в странах Европы сократился на 28%. Сейчас самые популярные зарубежные направления находятся вне шенгенской зоны. Россияне посещают Сербию, Кипр, Болгарию и Черногорию.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.