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Минпромторг сообщил о поддержке брендом Lamel терактов в России

Минпромторг: бренд Lamel поддержал теракты в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Британский косметический бренд Lamel поддержал теракты в России на Крымском мосту. Соответствующее письмо 22 октября направил Минпромторг ряду компаний.

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«Департамент развития внутренней торговли Минпромторга России обращает ваше внимание, что бренд Lamel Professional (владелец — организация из недружественного государства) открыто оказывает информационную поддержку нанесению военных ударов по гражданской инфраструктуре Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

9 октября бренд декоративной косметики Lamel, основанный украинкой Натальей Яроменко, опубликовал серию фото и видео в одной из соцсетей с подборкой «огненных» макияжей и назвал день теракта на Крымском мосту праздничным «днем хлопка».

На следующий день был уничтожен склад косметики компании в Киеве.

Магазины и онлайн-площадки РФ начали снимать продукцию бренда с продажи.

C Lamel прекратили работу Ozon, Wildberries, Lamоda, «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «Рив Гош», «Иль де Ботэ», «Золотое яблоко», CDEK.Shopping, «Л’Этуаль».

21 октября продажа товаров бренда в России полностью прекратилась.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. Возбуждено уголовное дело о терроризме.

Позже ФСБ удалось установить подозреваемых в подготовке теракта. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предположил, что к ЧП причастны украинские спецслужбы, которым помогали граждане России и других государств.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России.

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