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Кириенко сообщил о поддержке большинством родителей исполнения гимна в школах

Кириенко: более 80% родителей поддерживают поднятие госфлага и исполнение гимна в школах
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Фото: РИА Новости/Данил Айкин
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Более 80% родителей, бабушек и дедушек российских школьников, по данным социологов, поддерживают проведение в начале учебной недели церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом в субботу, 22 октября, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на открытии Всероссийского форума классных руководителей.

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«Сейчас посмотрел последние социологические исследования. У нас 83% родителей, бабушек, дедушек, то есть взрослых граждан Российской Федерации, которые поддерживают то, что в школах России появилась вот такая замечательная церемония с подъемом флага, с гимном, с уроком «Разговоры о важном», — отметил Кириенко.

Как считает Кириенко, это важно и для самих ребят. Кроме того, по его словам, родители чувствуют, «насколько это важно и насколько это работает».

«Я помню, что нам говорили, что «нет, ну что вы, образование — это образование, а это все-таки уже немножко политика». Это не политика. Это гордость своей страной, если она закладывается с детства, она потом проходит с человеком через всю его жизнь», — указал Кириенко.

В сентябре генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль в интервью «Известиям» сообщил, что вступившее в силу нововведение об исполнении гимна и поднятии флага в каждой школе востребовано молодежью. Он уточнил, что на всех выступлениях лекторов, связанных с текущей повесткой и проведением специальной военной операции, в ходе марафона молодежь интересовалась этой темой и транслировала свою поддержку решениям государства.

5 октября президент России Владимир Путин призвал укреплять суверенную систему образования в России. По его словам, нужно передать детям «нравственный, культурный код нашего народа», а также исключать любые попытки навязать детям чужие ценности и искаженную историю.

До этого Минпросвещения России сообщало о введении нового предмета под названием «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Школьники с пятого по девятый класс включительно начнут изучать его с 2023 года.

21 сентября российский лидер напомнил, что на каждом россиянине лежит ответственность за укрепление и защиту страны. Суверенитет — это гарантия свободы каждого гражданина России и человек не может чувствовать себя по-настоящему свободным, если несвободен его народ, сказал он.

За день до этого Путин заявил, что Россия не свернет со своего суверенного курса. Он подчеркнул, что подход к полицентричности в мире расширяется, а гегемония в мировых делах не может продолжаться вечно.

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