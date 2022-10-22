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Минобороны: российская авиация уничтожила головные части ракет «Нептун» в Харькове

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Российская авиация нанесла удары по украинскому оборонному предприятию «Коммунар» в Харькове, где производили головные части ракет «Нептун». Об этом в субботу, 22 октября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России в городе Харьков поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар», на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», — уточнил Конашенков.

Также российские вооруженные силы поразили три пункта управления ВСУ возле Купянска и Запорожья. Уничтожено два склада вооружения и техники возле села Торское в ДНР, а также хранилища боеприпасов и материальных средств украинских войск в районе Запорожья и села Новая Каменка в Херсонской области.

«Кроме того, в районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, на котором хранилось 56 тыс. т дизельного топлива для военной групповой техники объединения войск ВСУ «Днепр», — заявили в ведомстве.

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Конашенков добавил, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в регионах Новониканоровка Луганской Народной Республики, Зеленый Гай, Владимировка и Никольское ДНР, а также Тягинка Херсонской области.

Помимо этого российская авиация сбила украинский МиГ-29 возле населенного пункта Перемога в Николаевской области.

Всего, по данным Минобороны, в рамках проведения специальной операции в Донбассе было ликвидировано 325 самолетов, 162 вертолета, 2308 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплексов, 5967 танков и других боевых бронированных машин.

20 октября сообщалось, что российские военные уничтожили склад с боеприпасами, три минометных расчета и более 15 националистов в зоне проведения СВО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

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