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Мэр Луцка заявил о полном уничтожении объекта энергетики

Мэр Луцка Полищук заявил о полном уничтожении объекта энергетики
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Энергообъект в городе Луцке в Волынской области Украины полностью разрушен и восстановлению не подлежит. Об этом сообщил в субботу, 22 октября, мэр города Игорь Полищук.

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«Повреждения объекта энергетики, по которому было попадание, критические. Фактически он уничтожен. На данный момент его восстановление невозможно», — сказал Полищук, слова которого приводит «Страна.ua».

Ранее Полищук сообщал, что объект энергетической инфраструктуры был поражен ракетным ударом. В результате часть города осталась без света. Горожан попросили запастить водой.

Утром в субботу воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске, Одесской, Черниговской и других областях.

Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Der Spigel заявил, что за последние полторы недели в результате ракетных ударов со стороны России было разрушено около 30% электростанций страны и этот процент постоянно растет. По его словам, предстоящая зима на Украине будет самой сложной за всю историю независимости страны. Как отметил Галущенко, в настоящее время потребление электроэнергии уже удалось сократить на 10%.

20 октября советник офиса президента Украины Алексей Арестович указал на то, что Украина может остаться без электроэнергии и тепла на длительный период времени после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день президент России Владимир Путин сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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