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Военкор «Известий» показал завершающий этап подготовки мобилизованных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мобилизованные в сентябре военнообязанные граждане в эти дни проходят завершающие этапы подготовки. Кадрами с места слаживания 22 октября поделился корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«Первый вот пошел. Сначала один прикрывает, второй продвигается. В итоге задача — всем дойти до местности и выполнить задания», — уточнил Сафиулин.

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Съемочная группа пообщалась с бойцами, которые готовы отправиться на линию обороны.

Как рассказал журналист, мобилизованные отрабатывают передвижение тройкой по местности. Этому их учили три недели. При этом инструкторы разбирают ошибки прямо во время подготовки.

«Отработали правильно, твоя задача — занять позицию не лежа, а сидя. Твоя задача — чуть быстрее наискосок уходить. В принципе все правильно отработали», — отметил один из них.

Мобилизованные рассказали корреспонденту, что прошли тактические задания, медицинские аспекты.

«Всё самое главное, что нам нужно, то и получили. Боевое слаживание прошло успешно. Я думаю, что мы справимся», — отметил боец с позывным Архыз.

Другой боец рассказал, что настроен на бои и победу, готов «дать отпор захватчикам наших земель».

Ранее в субботу «Известия» показали кадры подготовки танкистов в тыловой зоне спецоперации. В ходе подготовки военнослужащие на практике отрабатывают применение штатного вооружения танков Т-80 и Т-72, выполняют контрольные упражнения по вождению гусеничной техники на дистанции более 10 км.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент РФ Владимир Путин, отметив, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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