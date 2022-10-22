Реклама
Прямой эфир
Мир
Мэр Луцка заявил о полном уничтожении объекта энергетики
Политика
Кириенко выразил уверенность в победе России в любом противостоянии с НАТО
Мир
В Венгрии посмеялись над жалобой Макрона о разной стоимости газа в США и ЕС
Мир
Премьер Украины Шмыгаль пригрозил Европе «миграционным цунами»
Мир
В Херсоне заявили о применении ВСУ всех типов ракет для ударов по Каховской ГЭС
Мир
Администрация Киева допустила отсутствие отопления в городе зимой
Происшествия
В Курске задержали члена «Правого сектора» за подготовку теракта в ТЦ
Мир
Около 1,5 млн абонентов отключены от электроснабжения на Украине
Политика
Кириенко указал на желание НАТО ликвидировать РФ как суверенное государство
Мир
Информация о Ху Цзиньтао пропала с сайта издания правительства КНР
Мир
Великобритания направит 60 танков на базу НАТО в Германии
Культура
Финальную серию «Дома дракона» слили в Сеть до официальной премьеры

Бывший председатель Китая Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший генсек Коммунистической партии Китая (КПК), экс-председатель КНР Ху Цзиньтао во время церемонии закрытия XX съезда партии в Пекине досрочно покинул зал. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает телеканал CCTV.

С ноты Си: в Китае проходит ХХ съезд КПК
Что ожидать России от встречи членов Компартии

Заключительное заседание съезда КПК прошло утром в субботу. Его первая часть, во время которой утвердили новый состав Центрального комитета КПК и состав Центральной комиссии по проверке дисциплины, прошла в закрытом режиме.

Сотрудников СМИ впустили в зал лишь на вторую часть, когда проходило голосование по принятию резолюций по докладу ЦК КПК 19-го созыва.

Спустя некоторое время сидевшего слева от нынешнего генсека КПК Си Цзиньпина Ху Цзиньтао вывели из зала заседаний. К 79-летнему политику подошли двое молодых мужчин, которые заговорили с ним, показав документы в красной папке.

После этого политик покинул зал, по пути пытаясь переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, от которого сидел по левую руку. Тот ответил предшественнику несколькими фразами.

Причины, по которым он покинул заседание, не называются. По некоторым данным, он был задержан прямо на закрытии съезда.

Позже в этот же день информация о Ху Цзиньтао была удалена с главного сайта правительства страны и Коммунистической партии Китая. В настоящее время на сайте невозможно найти упоминание о политике.

Ху Цзиньтао занимал пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая с 2002 по 2012 год. Он был председателем КНР с 2003 по 2013 год. На этих должностях его заменил Си Цзиньпин.

XX съезд КПК проходил с 16 по 22 октября в Пекине. 22 октября, в частности, партия одобрила внесение в партийный устав положения о противодействии независимости Тайваня.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022