Бывший председатель Китая Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК

Бывший генсек Коммунистической партии Китая (КПК), экс-председатель КНР Ху Цзиньтао во время церемонии закрытия XX съезда партии в Пекине досрочно покинул зал. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает телеканал CCTV.

Заключительное заседание съезда КПК прошло утром в субботу. Его первая часть, во время которой утвердили новый состав Центрального комитета КПК и состав Центральной комиссии по проверке дисциплины, прошла в закрытом режиме.

Сотрудников СМИ впустили в зал лишь на вторую часть, когда проходило голосование по принятию резолюций по докладу ЦК КПК 19-го созыва.

Спустя некоторое время сидевшего слева от нынешнего генсека КПК Си Цзиньпина Ху Цзиньтао вывели из зала заседаний. К 79-летнему политику подошли двое молодых мужчин, которые заговорили с ним, показав документы в красной папке.

После этого политик покинул зал, по пути пытаясь переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, от которого сидел по левую руку. Тот ответил предшественнику несколькими фразами.

Причины, по которым он покинул заседание, не называются. По некоторым данным, он был задержан прямо на закрытии съезда.

Позже в этот же день информация о Ху Цзиньтао была удалена с главного сайта правительства страны и Коммунистической партии Китая. В настоящее время на сайте невозможно найти упоминание о политике.

Ху Цзиньтао занимал пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая с 2002 по 2012 год. Он был председателем КНР с 2003 по 2013 год. На этих должностях его заменил Си Цзиньпин.

XX съезд КПК проходил с 16 по 22 октября в Пекине. 22 октября, в частности, партия одобрила внесение в партийный устав положения о противодействии независимости Тайваня.