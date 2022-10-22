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CBS News: США разместили в Румынии десантную дивизию для участия в учениях

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США разместили в Румынии для участия в военных учениях 101-ю дивизию воздушно-десантных войск, командир которой заявил о готовности зайти на территорию Украины в случае обострения конфликта. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил телеканал CBS News.

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Отмечается, что американская дивизия появилась в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и НАТО.

«Командир подразделения несколько раз сообщил CBS News, что они готовы к сражению даже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины», — говорится в сообщении.

Как передает телеканал, 101-я воздушно-десантная дивизия США — легкая пехотная группировка общей численностью 4,7 тыс. военных, размещенная на территории Румынии.

Ранее, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по РФ, а не «ждать ядерных ударов России». Однако на следующий день, 7 октября, в интервью Би-би-си он пояснил, что под «превентивными» ударами имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.

Тогда же заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не будут принимать участие в украинском конфликте. Власти страны не намерены отправлять свою армию для участия в боевых действиях на Украине или атаковать российские войска.

До этого, 5 октября, политолог-американист Малек Дудаков заявил «Известиям», что помощь Украине со стороны США может привести к падению поддержки американского лидера Джо Байдена. Как предположил Дудаков, из-за недовольства в американском обществе объем помощи Украине впоследствии может уменьшиться.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Крым вернулся в состав России по итогам референдума. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает полуостров своей территорией. В то же время Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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