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Минобороны: российская авиация уничтожила головные части ракет «Нептун» в Харькове

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Российские военные поразили цеха оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове, где производились головные части для украинских ракет «Нептун». Об этом 22 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России в городе Харькове поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар», на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», производимые на данном предприятии», — рассказал он.

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Таким образом, головные части ракет «Нептун» уничтожены, а производство выведено из строя.

Также в Минобороны рассказали, что экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил России уничтожил украинский самолет. Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Во время выполнения задания летчики обнаружили воздушную цель и уничтожили самолет ВСУ.

21 октября в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области российские ВКС уничтожили ангар с украинской военной техникой иностранного производства. На Николаево-Криворожском направлении за сутки сорваны две попытки наступления украинских подразделений силами ротных тактических групп, уточняет «Газета.Ru».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены, в частности, 325 самолетов, 162 вертолета, 2308 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5967 танков и других боевых бронированных машин, 3516 орудий полевой артиллерии и минометов противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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