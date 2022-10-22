Губернатор Белгородской области Гладков: при обстреле Шебекино пострадали 11 человек

Число пострадавших при обстреле домов в городе Шебекино Белгородской области достигло 11 человек. Об этом в субботу, 22 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Уточнение по пострадавшим: одиннадцать человек, 4 из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу», — написал он в своем Telegram-канале.

Позднее Гладков сообщил о двух погибших при обстреле. По данным «Известий», речь идет о мужчине и 16-летнем юноше.

Об обстреле Шебекино стало известно ранее в этот день. По словам губернатора, пострадали гражданские объекты. В результате попадания снарядов почти 15 тыс. человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение, по его расчетам, потребуется 5-6 часов.

Накануне глава региона сообщил, что на одном из промышленных предприятий в Шебекинском городском округе произошел пожар из-за попадания снаряда.

В ряде регионов РФ с 20 октября введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это связано с ситуацией на Украине.