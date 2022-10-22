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В США назвали главную ошибку американских властей на Украине

AT: американским властям следовало отказать Украине во вступлении в НАТО в начале кризиса
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Находящаяся у власти в США демократическая партия втянула страну в длительный и дорогостоящий конфликт на Украине, который мог завершиться намного раньше, если бы Белый дом отказал Киеву в его желании вступить в НАТО в начале кризиса. Об этом 22 октября пишет обозреватель American Thinker Фрэнк Либерато.

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«Если бы украинцы встали перед выбором отказаться от НАТО или продолжить конфликт, то очевидно, какой вариант стал бы фаворитом. Мы могли уже давно забыть об украинском кризисе, если бы не давление на режим [президента Украины Владимира] Зеленского извне», — подчеркивает журналист.

Однако, по словам Либерато, вместо этого Вашингтон продолжает выделять Украине миллиарды долларов налогоплательщиков, что не имеет законного обоснования с точки зрения американских интересов и четко определенных конечных целей.

В статье отмечается также, что усилия американских властей по наведению порядка в мире не приносили результатов и в прошлом. В этом контексте Либерато напомнил о конфликтах во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, в которых США принимали участие.

20 октября сообщалось, что американский конгресс намерен до января грядущего года одобрить закон о выделении новой порции финансовой помощи для Киева до $50 млрд. Как уточняется, этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год.

Кроме того, 18 октября стало известно о намерении Вашингтона передать Киеву $4,5 млрд в качестве очередной экономической помощи. В этот день глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что в течение октября Киев ожидает поступления первой партии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS из США.

12 октября сообщалось, что общий объем помощи вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Вашингтона достиг $16,8 млрд. Министр обороны США Ллойд Остин добавил, что страны Запада готовы продолжать оказывать дальнейшую поддержку Киеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на затягивание США конфликта на Украине поставками систем ПВО. Он отметил, что настрой западных стран давно понятен и не вызовет никакого удивления.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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