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Великобритания направит 60 танков на базу НАТО в Германии
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Великобритания направит 60 танков на базу НАТО в Германии

Telegraph: Великобритания направит около 60 старых танков на базу НАТО в Германии
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Фото: commons.wikimedia.org
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Министерство обороны Великобритании сняло с консервации 60 танков, которые перебросит в Германию для учений НАТО в Европе. Об этом 21 октября сообщила газета The Telegraph.

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По ее данным, минобороны Соединенного Королевства ввело в эксплуатацию 60 танков Challenger 2. Они будут находиться на базе НАТО в Зеннелагере, ФРГ.

Тяжелая военная техника и боеприпасы находятся на этой базе на случай, если НАТО вмешается в украинский конфликт, отмечается в сообщении.

Еще 400 боевых машин находятся на учениях в Эстонии и Польше.

21 октября стало известно, что командиры 101-й дивизии воздушно-десантных войск США заявили о готовности пересечь границу и зайти на территорию Украины в случае обострения конфликта. Подразделение размещено в Румынии для участия в военных учениях.

Американская дивизия появилась в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО.

7 октября заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не будут принимать участия в украинском конфликте. Вашингтон не направит армию для участия в боевых действиях на Украине или атаки на российские войска, заверил он.

5 октября политолог-американист Малек Дудаков заявил «Известиям», что военная и финансовая помощь Украине со стороны США может привести к падению поддержки Байдена.

Москва осуждает поставки вооружения украинской стороне. Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, поставки Западом Киеву вооружений повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По его словам, после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

Германия и другие страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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