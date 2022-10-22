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В Совбезе призвали отказаться от идеи «порядка, основанного на правилах»

Медведев: западная идея «порядка, основанного на правилах», несостоятельна и вредна для человечества
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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Западная идея «порядка, основанного на правилах», должна быть решительно отринута как несостоятельная. Об этом в субботу, 22 октября, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Дрянная западная идея «порядка, основанного на правилах», должна быть решительно отринута как несостоятельная и крайне вредная для человечества. Она никем не одобрена, полностью неопределенна по содержанию и продвигается в противовес существующим международным правилам и институтам, включая ту же ООН», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что подобные идеи продиктованы навязчивым желанием англосаксов подвести идеологическую базу под свои попытки доминировать в мире. Выбор же остального мира, по его словам, не подчиняться этой идее, а идти собственным путем.

Медведев также указал на право любой страны использовать военную силу, чтобы защитить своих граждан, которые уничтожаются на иностранных территориях.

«Такое право включает возможность действовать превентивно, на упреждение, чтобы предотвратить дальнейшие убийства, геноцид и другие преступления против своих граждан. В том числе — проводить полноценные военные операции. Это следует из ключевых положений Устава ООН и международной практики по таким делам», — уточнил он.

Ранее, 11 октября, Медведев заявил, что поставки Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) повышенной дальности станут самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине и приведут к необратимым последствиям. Он посоветовал руководителям США и НАТО подумать, прежде чем поставлять оружие Киеву.

В этом же месяце президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским осудил ракетные удары РФ и пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО.

В свою очередь, читатели немецкого издания Welt осудили Байдена за обещание предоставить Украине передовые системы ПВО. Многие призвали главу Белого дома одуматься и подтолкнуть Зеленского к переговорам.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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