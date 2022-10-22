Страны ЕС массово отказываются от Евровидения

Страны Евросоюза массово отказываются от Евровидения. Стоимость участия в конкурсе резко выросла из-за исключения России. В этом году в проект также не допустили Белоруссию. Высокие взносы не могут позволить себе Болгария, Андорра, Монако, передает телеканал «Известия». Музыкальный конкурс находится под угрозой срыва.

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