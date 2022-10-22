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ВС РФ поразили цеха «Коммунара» и уничтожили части для украинских ракет

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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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ВС РФ в Харькове поразили цеха оборонного предприятия «Коммунар» и уничтожили головные части для украинских ракет «Нептун». Об этом 22 октября сообщили в Минобороны России.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2308 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5967 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3516 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6709 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавили в ведомстве.

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