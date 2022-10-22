Частный самолет с пятью немцами на борту пропал у берегов Коста-Рики. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает местное издание Observador со ссылкой на министерство общественной безопасности Мексики.

Воздушное судно следовало из Мексики в аэропорт города Лимона. Сообщение о его исчезновении поступило около 18:00 (03:00 мск).

«На борту находились пять пассажиров немецкой национальности. Самолет потерял связь с диспетчерской вышкой во время полета над районом Парисмина в коста-риканском Карибском бассейне», — приводит издание слова главы министерства Хорхе Торреса.

Он отметил, что поиски самолета временно приостановлены из-за плохих погодных условий. Их возобновят в субботу днем.

Ранее в этот день одномоторный самолет врезался в дом и загорелся в американском в американском штате Нью-Гэмпшир. Авария произошла произошла недалеко от аэропорта Диллант-Хопкинс в Киневсе. Все пассажиры погибли. По данным местных властей, восемь жильцов здания смогли вовремя эвакуироваться, они не пострадали.