Реклама
Прямой эфир
Авто
Парковка в Москве 4 и 5 ноября будет бесплатной
Мир
Шольц развеял слухи об угрозах РФ эскалацией кризиса на Украине
Мир
Первая женщина-премьер Италии приведена к присяге
Недвижимость
Скидки на вторичное жилье начали уменьшаться 
Армия
Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных
Мир
Экс-лидер КНР Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК
Общество
В Подмосковье перезахоронили останки погибших в годы ВОВ солдат
Мир
Делегация Финляндии обсудит в Анкаре вопросы членства в НАТО
Мир
Шольц вновь отказал Украине в поставке немецких танков Leopard 2
Происшествия
Два человека погибли и двое ранены в результате обстрелов ВСУ в ДНР
Мир
В Германии попросили выделить на военную помощь Украине €2,2 млрд
Мир
Власти Кировоградской области Украины сообщили о поражении важных энергообъектов

Частный самолет с пятью немцами на борту пропал у берегов Коста-Рики

0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Частный самолет с пятью немцами на борту пропал у берегов Коста-Рики. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает местное издание Observador со ссылкой на министерство общественной безопасности Мексики.

Туманные обстоятельства: какие нарушения выявили у компании, выполнявшей рейс на L-410
Что вынудило борт совершить жесткую посадку в тайге, в результате которой погибли четыре человека

Воздушное судно следовало из Мексики в аэропорт города Лимона. Сообщение о его исчезновении поступило около 18:00 (03:00 мск).

«На борту находились пять пассажиров немецкой национальности. Самолет потерял связь с диспетчерской вышкой во время полета над районом Парисмина в коста-риканском Карибском бассейне», — приводит издание слова главы министерства Хорхе Торреса.

Он отметил, что поиски самолета временно приостановлены из-за плохих погодных условий. Их возобновят в субботу днем.

Ранее в этот день одномоторный самолет врезался в дом и загорелся в американском в американском штате Нью-Гэмпшир. Авария произошла произошла недалеко от аэропорта Диллант-Хопкинс в Киневсе. Все пассажиры погибли. По данным местных властей, восемь жильцов здания смогли вовремя эвакуироваться, они не пострадали.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022