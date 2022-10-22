В ФРГ допустили приостановку работы ряда предприятий из-за энергокризиса

Торгово-промышленная палата Германии (DIHK) заявила о возможной остановке производства на части предприятий страны из-за энергетического кризиса. Об этом 22 октября рассказал агентству DPA президент объединения Петер Адриан.

По его словам, палата ежедневно получает просьбы о помощи от компаний, не получающих контрактов на 2023 год.

«Если мы здесь не найдем решения, то часть нашей экономики остановится к концу года», — подчеркнул он.

Адриан призвал власти Германии принять меры, подчеркнув, что ограничение цен на газ не решит проблемы.

«С государственной субсидией цена снижается для конечного потребителя, а не для поставщика», — добавил он.

19 октября газета Financial Times сообщила, что в Европе начался промышленный спад из-за сокращения поставок газа из РФ. Как написало издание, европейские представители ряда отраслей предупредили о том, что они рискуют навсегда потерять свои международные позиции.

В тот же день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз за восемь месяцев сократил на две трети «огромную зависимость» от поставок газа из России. Она уточнила, что европейские подземные газовые хранилища заполнены на 92%.

22 сентября журнал Foreign Policy предрек Европе борьбу за выживание на фоне ограничений поставок российского газа и последующего за этим энергетического кризиса. Согласно данным обозревателя, цены на энергоресурсы сейчас в 10 раз превышают средние показатели за прошлые 10 лет.

Цены на электроэнергию увеличиваются вслед за подорожанием газа. Так, согласно данным аналитической компании Rystad Energy, среднемесячная стоимость электроэнергии в Европе в августе 2022 года стала самой высокой за всю историю наблюдений. Рекорд, в частности, был побит в Италии, Франции, Великобритании и Германии.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты. Также санкции привели к рекордной инфляции в странах Евросоюза.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».