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TAC сообщил о расхождении интересов США и Украины из-за России

TAC: интересы США и Украины перестали совпадать из-за желания Киева конфликтовать с Москвой
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Жизненно важные интересы Вашингтона и Киева перестали совпадать из-за желания Украины продолжать конфликт с Россией. Об этом 22 октября заявил обозреватель портала The American Conservative Патрик Бьюкенен.

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По его словам, намерения киевского режима любой ценой контролировать Крым и Донбасс расширяют конфликт и продолжают его, а также сильнее втягивают в него США.

Как напомнил автор, исторически принадлежность Крыма никогда не имела значения для Вашингтона. Америка никогда не была жизненно заинтересована тем, кто правит в Киеве.

«На протяжении XIX и почти всего XX века Украина была частью Российской империи или СССР, управлялась из Москвы. И это не представляло проблемы для США, находящихся за 5 тыс. миль», —написал Бьюкенен.

По его словам, главное для Вашингтона в украинском конфликте не то, кто будет контролировать Крым и Донбасс, а то, чтобы США не были втянуты в войну с Россией, которая может перерасти в мировую и ядерную.

По мнению автора статьи, из-за подобной разницы во взглядах согласие между США и Украиной пошатнется.

21 октября президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в специальной военной операции на Украине, и для этого Киеву необходима американская помощь.

О намерении Вашингтона передать Киеву $4,5 млрд в качестве новой экономической помощи стало известно 18 октября. В тот день глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что в течение октября Киев ожидает поступления первой партии зенитных ракетных комплексов NASAMS из США.

12 октября стало известно, что общий объем помощи вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Вашингтона достиг $16,8 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на затягивание США конфликта на Украине поставками систем ПВО, а посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал о приближении Соединенных Штатов Америки к «красной линии» из-за помощи Киеву.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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