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Небензя: удары по энергетическим и военным объектам на Украине вызвали истерику Запада

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Российские удары по объектам инфраструктуры на Украине вызвали истерику у Запада. Об этом 21 октября в ходе заседания Совбеза ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

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«Высокоточными ракетами и ударами БПЛА было поражено большое количество военных объектов, а также объектов инфраструктуры, подрывающих военные возможности и потенциал антинародного режима [президента Украины Владимира] Зеленского. Разумеется, подобная не устраивающая Запад ситуация вызвала настоящую истерику у наших западных коллег, которую мы во всей красе наблюдали и на заседании», — сказал Небензя.

В ходе выступления он пояснил, что решение Москвы «охладить пыл киевских террористов» было принято после атаки на Крымский мост, которая была совершена 8 октября при участи украинских спецслужб. Российские дипломаты также призвали ООН отреагировать на атаку по переправе в Херсоне, в результате которой погибли четыре человека.

При этом дипломат отметил, что российская сторона не услышала ни слова про те разрушения, которые Киев уже восемь лет причинял и продолжает причинять в Донбассе, равно как и о жертвах среди мирного населения.

Утром 22 октября украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге по всей территории Украины. Взрывы прогремели в Днепропетровске, Киевской, Одесской и Хмельницкой областях.

Начиная с 10 октября российские вооруженные силы наносят удары по объектам украинской инфраструктуры.

Как объяснил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза, решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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