В Подмосковье перезахоронили останки погибших в годы ВОВ солдат

В Московской области перезахоронили останки 174 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом 22 октября сообщили в Минобороны РФ.

Торжественная церемония состоялась на воинском мемориале в деревне Мокрое Можайского района.

«Останки погибших красноармейцев перезахоронили с воинскими и духовными почестями», — подчеркнули в ведомстве.

В ходе мероприятий прошел траурный митинг, в нем приняли участие военнослужащие, представители власти, духовенства, участники поисковых организаций, ветераны и потомки погибших.

На протяжении многих лет поисковики ведут работу по созданию правовой базы, организации поиска незахороненных погибших воинов, установлению их имен и захоронению с воинскими почестями, отметили в ходе митинга. Создана в том числе государственная информационная система «Память народа», благодаря которой работа по установлению имен павших защитников Отечества была существенно облегчена.

В начале мая в Орловской области провели торжественное перезахоронение останков 58 красноармейцев, которые были найдены во время «Вахты памяти».

Поисковики тогда нашли только один медальон с именем Иван Иванович Перегубов. Уроженец Воронежской области погиб в 1943 году в окрестностях села Кривцово.