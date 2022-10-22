Первая женщина-премьер Италии приведена к присяге

Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони приведена к присяге в качестве нового премьер-министра, она стала первой женщиной в истории страны на этом посту. Об этом 22 октября сообщило агентство Ansa.

Присягу Мелони и ее правительства принял президент Италии Серджо Маттарелле. После принесения присяги члены правительства по традиции сфотографировались с главой государства.

С назначением Мелони поздравил глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Поздравляем Джорджию Мелони с назначением первой женщины-премьер-министра Италии. Давайте работать вместе на благо Италии и Евросоюза», — написал он в Twitter.

Церемония прошла в президентском Квиринальском дворце. Вместе с Мелони к присяге привели 24 министров. В составе нового правительства Италии шесть женщин.

Накануне политик объявила состав своего правительства. Большинство министерских портфелей досталось представителям ее партии. Некоторые должности заняли представители «Лиги» и «Вперед, Италия», которые вместе с политсилой Мелони победили на выборах.

25 сентября правоцентристская коалиция набрала 44,5% на парламентских выборах в Италии. В нее входят партии «Братья Италии» Джорджии Мелони, «Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Мы умеренные» Маурицио Лупи.

В Кремле заявили, что Россия готова приветствовать любые политические силы, которые способны выйти за рамки «устоявшегося мейнстрима, наполненного ненавистью к нашей стране», и проявить больший конструктивизм и объективизм в отношениях.