Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Соответствующее постановление 22 октября подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что отсрочка будет действовать во время всего периода военной службы и еще в течение нескольких месяцев после ее завершения.

В правительстве уточнили, что для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы.

Налоговые декларации можно будет предоставить до 25-го числа (включительно) третьего месяца после дня завершения службы, а для уплаты налога на профессиональный доход — до последнего числа (включительно) четвертого месяца после ее окончания.

Накопившуюся задолженность можно будет погасить в рассрочку.

В кабмине добавили, что принятое решение является частью плана первоочередных мер по обеспечению работы экономики России в условиях частичной мобилизации.

Ранее, 21 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что конкретной даты завершения частичной мобилизации в РФ пока нет. Он отметил, что выводы о ходе частичной мобилизации пока делать рано, в ряде регионов она продолжается и уроки из процесса выносятся.

Между тем 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что она закончится к концу текущего месяца. По его словам, в стране были мобилизованы 222 тыс. человек.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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