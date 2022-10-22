Реклама
Прямой эфир
Мир
«Укрэнерго» ограничила поставки электроэнергии в ряде регионов Украины
Мир
Путин поздравил Токаева с 30-летием установления дипотношений между РФ и Казахстаном
Мир
В Шотландии снова заговорили о независимости после отставки Трасс
Мир
Самолет врезался в дом и загорелся на северо-востоке США
Мир
В Киевской области произошел взрыв
Мир
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Мир
Жители Хмельницкого, Ровно и Луцка остались без света
Мир
Шольц рассказал о недовольстве немцев поставками оружия Киеву
Мир
Компартия Китая внесла в устав положение о противодействии независимости Тайваня
Происшествия
Два человека погибли и двое ранены в результате обстрелов ВСУ в ДНР
Мир
В Германии попросили выделить на военную помощь Украине €2,2 млрд
Мир
Власти Кировоградской области Украины сообщили о поражении важных энергообъектов
Сюжет:

Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

Кабмин утвердил отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных граждан
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Соответствующее постановление 22 октября подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

«Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что отсрочка будет действовать во время всего периода военной службы и еще в течение нескольких месяцев после ее завершения.

В правительстве уточнили, что для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы.

Налоговые декларации можно будет предоставить до 25-го числа (включительно) третьего месяца после дня завершения службы, а для уплаты налога на профессиональный доход — до последнего числа (включительно) четвертого месяца после ее окончания.

Накопившуюся задолженность можно будет погасить в рассрочку.

В кабмине добавили, что принятое решение является частью плана первоочередных мер по обеспечению работы экономики России в условиях частичной мобилизации.

Ранее, 21 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что конкретной даты завершения частичной мобилизации в РФ пока нет. Он отметил, что выводы о ходе частичной мобилизации пока делать рано, в ряде регионов она продолжается и уроки из процесса выносятся.

Между тем 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что она закончится к концу текущего месяца. По его словам, в стране были мобилизованы 222 тыс. человек.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022