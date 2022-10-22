Шольц развеял слухи об угрозах РФ эскалацией кризиса на Украине

Россия никогда не угрожала Германии эскалацией кризиса на Украине. Об этом в субботу, 22 октября, заявил газете Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос журналиста издания о якобы имеющихся угрозах со стороны Москвы.

По его словам, западные СМИ достаточно вольно интерпретируют официальные сообщения о переговорах Берлина и Москвы.

«По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны», — сказал канцлер.

Кроме того, он заявил, что почти треть немцев недовольны санкциями против России и поставками оружия на Украину. Среди них избиратели почти всех политических взглядов, уточнил Шольц.

В интервью канцлер также указал, что Германия не будет поставлять Украине оружие западного производства, включая немецкие танки Leopard 2. Шольц объяснил такое решение тем, что Берлин не намерен поставлять Киеву западные вооружения в одностороннем порядке без координации с партнерами. До этого Украина неоднократно пыталась убедить Германию поставить ей танки Leopard 2.

При этом прежде Шольц заверял, что правительство ФРГ продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную. Так, 12 октября стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T уже доставлена на Украину. Предполагается, что остальные три комплекса будут поставлены в 2023 году.

Ранее, в октябре, сообщалось, что тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар, и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

Германия и другие европейские страны стали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной военной операции по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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