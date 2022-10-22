Парковка в Москве 4 и 5 ноября будет бесплатной

Все парковки Москвы будут бесплатными 4 и 5 ноября в честь Дня народного единства. Об этом 22 октября говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Заммэра по транспортным вопросам Максим Ликсутов отметил, что в праздники на дороги столицы выезжает меньше машин, чем в будни.

«Просим автомобилистов соблюдать правила и быть внимательными — это позволит избежать аварийных ситуаций и сделать дорожное движение еще безопаснее для всех», — добавили в дептрансе.

6 ноября парковки в столице будут работать по воскресному тарифу. Припарковаться бесплатно можно будет везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

Парковки со шлагбаумом будут платными все дни.

В 2022 году День народного единства выпадает на пятницу, 4 ноября. Этот день будет выходным, а предшествующий ему четверг — сокращенным рабочим.

Россияне будут отдыхать с 4 ноября по 6 ноября. На работу и учебу надо будет идти только в понедельник, 7-го.

Праздник учрежден в память о событиях XVII века. Народное ополчение, которое возглавляли Минин и Пожарский, успешно освободило Москву от польских захватчиков.