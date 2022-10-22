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Стали известны подробности строительства газового хаба в Турции

Источник «РИА Новости»: газовый хаб в Турции может быть построен во Фракии
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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Газовый хаб в Турции могут построить во Фракии — самом близком к Европе регионе. Об этом 22 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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По словам собеседника агентства, об этом неоднократно заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фракия соответствует газораспределительной идее проекта, добавил источник.

«Она соответствует идее проекта. При согласии сторон это наиболее приемлемый вариант», — отметил он.

Как подчеркнул собеседник, хаб в Турции нужен для энергобезопасности Европы, в проекте не будет проигравших сторон.

21 октября ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков разъяснил, что Турция в случае реализации проекта с газовым хабом сможет обеспечить всю Европу российским газом. Энергоноситель в таком формате может быть обезличен, что снимет ряд политических вопросов.

12 октября на «Российской энергетической неделе» президент России Владимир Путин заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. Проект может стать альтернативой газопроводам системы «Северный поток», на которых в конце сентября произошла диверсия, подчеркнул лидер.

На саммите в Астане Путин и Эрдоган подробнее обсудили данный проект. 14 октября президент Турции заявил, что Анкара примет все меры для обеспечения безопасности газового хаба, и предположил, что его можно построить во Фракиии.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил, что благодаря новому турецкому хабу можно будет перенаправить в страны Евросоюза все выпавшие из-за терактов на «Северных потоках» объемы газа.

21 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что все нюансы, касающиеся газового хаба, будут прорабатываться сторонами.

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