Стали известны подробности строительства газового хаба в Турции

Газовый хаб в Турции могут построить во Фракии — самом близком к Европе регионе. Об этом 22 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, об этом неоднократно заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фракия соответствует газораспределительной идее проекта, добавил источник.

«Она соответствует идее проекта. При согласии сторон это наиболее приемлемый вариант», — отметил он.

Как подчеркнул собеседник, хаб в Турции нужен для энергобезопасности Европы, в проекте не будет проигравших сторон.

21 октября ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков разъяснил, что Турция в случае реализации проекта с газовым хабом сможет обеспечить всю Европу российским газом. Энергоноситель в таком формате может быть обезличен, что снимет ряд политических вопросов.

12 октября на «Российской энергетической неделе» президент России Владимир Путин заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. Проект может стать альтернативой газопроводам системы «Северный поток», на которых в конце сентября произошла диверсия, подчеркнул лидер.

На саммите в Астане Путин и Эрдоган подробнее обсудили данный проект. 14 октября президент Турции заявил, что Анкара примет все меры для обеспечения безопасности газового хаба, и предположил, что его можно построить во Фракиии.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил, что благодаря новому турецкому хабу можно будет перенаправить в страны Евросоюза все выпавшие из-за терактов на «Северных потоках» объемы газа.

21 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что все нюансы, касающиеся газового хаба, будут прорабатываться сторонами.