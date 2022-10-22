В Германии попросили выделить на военную помощь Украине €2,2 млрд

Главы МИД и минобороны Германии Анналена Бербок и Кристина Ламбрехт попросили выделить на военную помощь Киеву в 2023 году €2,2 млрд. Об этом в субботу, 22 октября, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на письмо, направленное руководителями ведомств главе минфина ФРГ Кристиану Линднеру.

Министры выразили недовольство по поводу того, что на следующий год на поставку оружия Украине запланировано чуть больше €700 млн, и потребовали увеличить сумму.

По их мнению, только при бюджете в €2,2 млрд Германия сможет «конкретно и наглядно показать, что берет на себя ответственность, которую от нее ожидают международные партнеры».

В этот же день канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что почти треть немцев недовольны поставками оружия на Украину и санкциями против России. При этом он заверил, что правительство ФРГ продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную.

Ранее, 11 октября, тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар, и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

9 октября стало известно, что правительство Германии подготовило новый пакет помощи Украине в размере €11 млн, включающий экипировку для военных, рассчитанную на холодные месяцы. Отмечалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников еще в конце лета запросил через НАТО зимнее снаряжение для своих военнослужащих.

Германия и другие европейские страны стали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной военной операции по защите Донбасса.

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