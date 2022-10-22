Реклама
Прямой эфир
Мир
«Укрэнерго» ограничила поставки электроэнергии в ряде регионов Украины
Мир
Путин поздравил Токаева с 30-летием установления дипотношений между РФ и Казахстаном
Мир
В Шотландии снова заговорили о независимости после отставки Трасс
Мир
Самолет врезался в дом и загорелся на северо-востоке США
Мир
В Киевской области произошел взрыв
Мир
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Мир
Жители Хмельницкого, Ровно и Луцка остались без света
Мир
Шольц рассказал о недовольстве немцев поставками оружия Киеву
Мир
Компартия Китая внесла в устав положение о противодействии независимости Тайваня
Происшествия
Два человека погибли и двое ранены в результате обстрелов ВСУ в ДНР
Мир
В Германии попросили выделить на военную помощь Украине €2,2 млрд
Мир
Власти Кировоградской области Украины сообщили о поражении важных энергообъектов
Сюжет:

В Германии попросили выделить на военную помощь Украине €2,2 млрд

Spiegel: МИД и минобороны Германии попросили выделить на военную помощь Украине €2,2 млрд в 2023 году
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главы МИД и минобороны Германии Анналена Бербок и Кристина Ламбрехт попросили выделить на военную помощь Киеву в 2023 году €2,2 млрд. Об этом в субботу, 22 октября, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на письмо, направленное руководителями ведомств главе минфина ФРГ Кристиану Линднеру.

Решительное обсуждение: как прошла срочная встреча G7 по Украине
И чего хотел Зеленский от «Большой семерки»

Министры выразили недовольство по поводу того, что на следующий год на поставку оружия Украине запланировано чуть больше €700 млн, и потребовали увеличить сумму.

По их мнению, только при бюджете в €2,2 млрд Германия сможет «конкретно и наглядно показать, что берет на себя ответственность, которую от нее ожидают международные партнеры».

В этот же день канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что почти треть немцев недовольны поставками оружия на Украину и санкциями против России. При этом он заверил, что правительство ФРГ продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную.

Ранее, 11 октября, тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар, и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

9 октября стало известно, что правительство Германии подготовило новый пакет помощи Украине в размере €11 млн, включающий экипировку для военных, рассчитанную на холодные месяцы. Отмечалось, что глава минобороны Украины Алексей Резников еще в конце лета запросил через НАТО зимнее снаряжение для своих военнослужащих.

Германия и другие европейские страны стали поставлять Украине вооружения на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной военной операции по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022