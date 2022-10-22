Путин поздравил Токаева с 30-летием установления дипотношений между РФ и Казахстаном
Президент России Владимир Путин 22 октября поздравил казахстанского коллегу Касыма-Жомарта Токаева с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между государствами.
«За прошедшие десятилетия российско-казахстанские связи вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества. Расширяется содержательный двусторонний политический диалог, конструктивное сотрудничество на торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и других направлениях», — говорится в телеграмме на сайте президента РФ.
Путин отметил, что Москва и Астана эффективно взаимодействуют в рамках Евразийского экономического сообщества (Евразэс), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других структур.
Президент подчеркнул, что обе страны вносят важный вклад в упрочнение безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах. Он также выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений с Казахстаном.
Ранее, 27 октября, Токаев заявил, что Казахстан будет стремиться к развитию союзнических отношений с Россией.
13 октября на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путин сказал, что мир становится многополярным и в Азии крепнут новые центры силы. Он подчеркнул, что страны Азии становятся локомотивом мировой экономики.