При взрыве на складе минобороны Узбекистана пострадали 16 человек
В результате взрыва на складе минобороны Узбекистана пострадали 16 человек, четверо из них госпитализированы. Об этом сообщили в минздраве республики.
ЧП произошло утром в субботу, 22 октября, в поселке Малик Сырдарьинской области. Возгорание было оперативно потушено, ситуацию удалось стабилизировать.
«12 из 16 пациентов, пострадавших в результате этого происшествия, были доставлены в медицинское объединение Сырдарьинского района. Всем пострадавшим была немедленно оказана первая помощь», — говорится в сообщении минздрава в Telegram-канале.
Добавляется, что среди пострадавших пациентов в тяжелом состоянии нет.