Читатели Daily Mail ополчились на Украину за пост в поддержку Джонсона

Читатели британского таблоида Daily Mail жестко раскритиковали Украину за пост в поддержку бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на фоне отставки его преемницы Лиз Трасс.

После того как Трасс подала в отставку, растет число предположений о том, что Джонсон может быть снова избран лидером Консервативной партии и вернуться на Даунинг-стрит на второй срок. В Twitter-аккаунте Украины отреагировали на эту новость, опубликовав изображение с переделанным постером к сериалу «Лучше звоните Солу». На нем главный герой держит в руках маску с лицом Джонсона, а рядом расположена надпись: «Лучше звоните Борису». Впоследствии это сообщение было удалено.

Британцы увидели в посте вмешательство во внутренние дела страны и желание выпросить у экс-премьера побольше денег в случае его переизбрания. Читатели напомнили, что Джонсон выделял Украине миллиарды.

«Борис более благосклонен к ним, чем к Великобритании», — написал Startup.

«Великобритания — не дойная корова для Украины, это единственная причина, по которой вы хотите вернуть клоуна», — считает Shirl-Liverpool.

«Избрал ли британский народ [президента Украины Владимира] Зеленского? Что заставляет его думать, что он может вмешиваться в демократию суверенной нации? Это внутреннее дело, решать британцам. Другие могут держаться от этого подальше», — добавил Mx.

Комментатор под ником Terri Maadi выразил мнение, присущее многим другим пользователям, что следующий премьер-министр в любом случае должен в первую очередь заниматься делами Великобритании, а не Украины.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании 20 октября. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства.

Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

Среди возможных сменщиков называют ее оппонента Риши Сунака, а также Бориса Джонсона, который прежде заявлял о своем желании вернуться в большую политику.