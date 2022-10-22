Самолет врезался в дом и загорелся на северо-востоке США
Одномоторный самолет врезался в дом в американском городе Кин штата Нью-Гэмпшир, все пассажиры погибли. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на местную администрацию.
«Авария произошла вечером в пятницу недалеко от аэропорта Диллант-Хопкинс в Кине. В небе было замечено пламя высотой до 40 футов (около 12 м. — Ред.). Пока неясно, сколько людей находилось в самолете в то время, однако было подтверждено, что выживших нет», — пишет издание.
По данным местных властей, восемь жильцов здания смогли вовремя эвакуироваться, они не пострадали.
Сведения о происшествии переданы в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
Ранее, 18 октября, сообщалось, что самолет Beechcraft E90 King Air врезался в автосалон на подлете к региональному аэропорту в штате Огайо. Погибли два человека. В результате возникшего пожара сгорело восемь автомобилей.