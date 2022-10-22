The Conversation заявила о неожиданном эффекте от потолка цен на нефть для России

Антироссийские санкции, которые предусматривают введение потолка цен на нефть, только повысят доходы Москвы, пишет австралийская газета The Conversation.

Экономические ограничения, как отмечают авторы, приведут лишь к росту цен на энергоносители, в то время как Россия без труда находит желающих покупать у нее сырье.

«Поскольку страны, желающие покупать российские нефтепродукты, всё еще есть, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их. Что еще хуже, санкции приводят к росту мировых цен на нефть и природный газ, вызывая всплески инфляции во всем мире», — говорится в материале, опубликованном 18 октября.

Так, в начале марта из-за санкций в отношении нефтяного сектора России цены на нефть выросли до $185 за баррель, а цена на природный газ в Европе достигла почти $500 за баррель, напомнило издание.

«В отличие от предыдущих «универсальных» санкций в отношении Ирана и Венесуэлы, страны, бойкотирующие Россию, выбирают только те ограничения, которые они могут себе позволить. Для того, чтобы санкции вступили в силу, всем крупным импортерам нефти необходимо будет отказаться от экспорта нефти из России, но пока этого не произошло», — указали авторы.

По их мнению, учитывая то, какую роль играет Россия в поставках энергоносителей, мировая экономика вскоре может оказаться на пороге одного из крупнейших в истории потрясений в области энергоснабжения.

Министры финансов стран G7 в начале сентября договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России. Как сообщил тогда координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде.

Позднее, 14 октября, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что коллективный Запад в настоящий момент не принял решения по вопросу предельной цены на российскую нефть. По ее словам, недавние предложения Вашингтона установить максимальную цену на уровне $60 за баррель хоть и не являются официальной позицией западных государств, поиск оптимального решения ведется, и все варианты будут рассматриваться совместно.

В этом же месяце президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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