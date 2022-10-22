На складе минобороны Узбекистана произошел взрыв

На складе минобороны Узбекистана ранним утром прогремел взрыв. Об этом военное ведомств сообщило в своем Telegram-канале в субботу, 22 октября.

«22 октября в 04:55 (2:55 мск) на военном складе в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв, жертв и пострадавших нет. В настоящее время проводится расследование», — говорится в публикации.

Как сообщил представитель ведомства в беседе с «РИА Новости», ситуация на складе стабильная, возгорание потушено.

Днем ранее, утром 21 октября, стало известно о пожаре на складе в подмосковном Ногинске на 58-м км Горьковского шоссе. Площадь возгорания составила почти 5 тыс. кв. м. К тушению пожара на складе «Ногинск – Технопарк» в Подмосковье было привлечено более 80 человек и 27 единиц техники.

К месту возгорания были направлены оперативная группа ГУ МЧС России по Московской области и мобильная лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.