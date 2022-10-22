В МИД Венгрии посчитали опасным высказывание еврокомиссара об окончании кризиса

Высказывание еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что кризис завершится после «поражения» России, очень опасно. Об этом 22 октября заявил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

«Я думаю, что это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с таким военным событием, о котором мы не знаем, когда оно произойдет, если вообще произойдет», — написал Менцер в Facebook (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Госсекретарь венгерского МИД назвал «крайне опасным и неприемлемым» тот факт, что подобная «провоенная» позиция Европейского союза (ЕС) продлевает конфликты и страдания людей.

Венгрия, по словам Менцера, настаивает «на немедленном мире», для которого требуется диалог.

Президент России Владимир Путин 19 октября указал на отказ Киева от переговоров. Российский лидер подчеркнул, что вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать новые территории РФ.

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 5 октября заявил, что США и НАТО подстрекают Украину к отказу от переговоров и продолжению боевых действий. Таким образом, по словам дипломата, Запад ставит на кон европейскую безопасность.

Днем ранее Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Этому предшествовало обращение Владимира Путина в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях, во время которого российский лидер призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Специальная операция по защите Донбасса началась 24 февраля. Решение о ее проведении принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских военных.

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